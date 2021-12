Política Bolsonaro participa de entrega de avião militar na base aérea de Anápolis, nesta quarta-feira (1º) Avião do modelo KC-390 faz parte de um contrato firmado entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Embraer, em 2014

O presidente Jair Bolsonaro (PL) cumpre agenda oficial em Anápolis, na tarde desta quarta-feira (1º). Bolsonaro participa da entrega da quinta unidade do avião militar KC-390, que faz parte de um contrato firmado entre a Força Aérea Brasileira (FAB) e a Embraer, em 2014. No evento, também acontece a cerimônia alusiva ao 60º Aniversário de Ativação do Primeiro Grupo ...