Política Bolsonaro participa de motociata e evento do Incra em Rio Verde nesta quarta-feira (20) Cerimônia de regularização fundiária ocorrerá no Parque de Exposições da cidade; Caiado confirmou participação na agenda

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), cumpre agenda, nesta quarta-feira (20), em Rio Verde, cidade do Sudoeste de Goiás. A expectativa é que Bolsonaro chegue ao aeroporto do município por volta das 11h. Do local, o presidente deve sair em motociata acompanhado por apoiadores. O evento está sendo divulgado pelo deputado federal Vitor Hugo (PL), pré-ca...