Goiânia recebe mais uma vez, nesta sexta-feira (29), uma motociata com o presidente Jair Bolsonaro (PL). Ele vem à capital para participar da convenção estadual do PL, que lança as candidaturas do deputado federal Vitor Hugo para governador e de Wilder Morais para senador.

Segundo informado por Vitor Hugo em coletiva nesta quinta-feira (28), a concentração para a motociata começa às 15h no estacionamento do antigo aeroporto de Goiânia.

Bolsonaro deve chegar à capital por volta das 15h30. No Aeroporto Santa Genoveva, ele vai gravar vídeos com os candidatos do partido e, depois, um podcast.

Às 17h, então, o presidente deve chegar à concentração para a motociata, que vai se encerrar às 18h, no Clube Jaó, onde será realizada a segunda parte da convenção do PL, que também terá evento às 9h.

Na coletiva, Vitor Hugo comemorou o fato desta ser a primeira convenção estadual do PL da qual o presidente vai participar neste ano.

