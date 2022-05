Política Bolsonaro participa do aniversário de Jataí nesta terça-feira Esta é a segunda visita do presidente a Goiás em menos de uma semana

O presidente da República, Jair Bolsonaro (PL), participa, nesta terça-feira (31), do desfile de aniversário de 127 anos de Jataí, cidade do Sudoeste de Goiás. Esta é a segunda agenda de Bolsonaro no estado em menos de uma semana. Na sexta-feira (27), o presidente esteve em Goiânia, quando participou da 48ª Assembleia Geral Extraordinária (AGE) da Convenção Nacion...