O presidente Jair Bolsonaro publicou uma nota de solidariedade à morte do filho de Ronaldo Caiado, Governador de Goiás. Em nota, publicada em suas redes sociais, neste domingo (3), o presidente prestou condolências à família e expressou seus sentimentos à Caiado.

"Não há dor maior para um pai ou mãe do que perder um filho", escreveu Bolsonaro. O presidente ainda desejou conforto e cuidado de Deus aos corações dos que ficam.

Ronaldo Ramos Caiado Filho morreu neste domingo (3), aos 40 anos de idade. Ele é fruto do primeiro casamento do governador Ronaldo Caiado, com Thelma Gomes. Ainda não há informações sobre a causa da morte.

Velório será no cemitério Vale do Cerrado

O corpo de Ronaldo Caiado Filho será velado neste domingo (3), às 18h30, no cemitério Vale do Cerrado, no Conjunto Vera Cruz, em Goiânia.

Solidariedade

Após a nóticia da morte de Ronaldo Caiado Filho, políticos e entidades lamentaram a perda e prestaram condolências ao governador Ronaldo Caiado (UB), à senhora Thelma Gomes, aos demais familiares e amigos. A maioria deles disse estar em oração.

Veja nota na íntegra:

Minha solidariedade à família e ao Gov. Caiado pelo passamento de seu filho, Ronaldo Caiado Filho. Não há dor maior para um pai ou uma mãe do que perder um filho. Peço a Deus que, em sua infinita bondade, cuide da alma daquele que parte e conforte o coração de quem permanece.

