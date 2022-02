Política Bolsonaro prioriza PL, quer ‘onda 22’ e amplia crise com Republicanos Segundo interlocutores, presidente está obcecado com a ideia de lançar candidatos com o mesmo número de urna dele, que também coincide com ano do pleito

A articulação de Jair Bolsonaro (PL) e de Valdemar Costa Neto, que comanda a legenda do presidente, para gerar uma filiação em massa ao partido ampliou uma crise com o Republicanos e ameaça apoio à campanha de reeleição. Segundo interlocutores, Bolsonaro está obcecado com a ideia de lançar candidatos com o mesmo número de urna que ele, 22 do PL, que também coincide com o ...