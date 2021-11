Política Bolsonaro recebe homenagem em meio a atos pró e contra ele Centro de cidade na região do Vêneto foi fechado e rua onde o presidente brasileiro recebeu título de prefeita de ultradireita teve de ser bloqueada

Anguillara Vêneta acordou blindada nesta segunda (1º), já que a cidade localizada na região do Vêneto, no norte da Itália, que há uma semana vive a polêmica provocada pela concessão do título de cidadão honorário a Jair Bolsonaro, foi palco de atos contra e a favor da homenagem ao presidente brasileiro.Por isso, o centro do município foi fechado, e a rua do local em q...