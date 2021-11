Política Bolsonaro terá que definir prioridades, diz líder do governo sobre aumento para servidores Fernando Bezerra, também relator da PEC dos Precatórios, diz que o espaço no Orçamento está muito apertado

Relator da proposta de emenda à Constituição (PEC) dos Precatórios, o líder do governo no Senado, Fernando Bezerra Coelho (MDB-PE), disse que é possível conceder reajustes ao funcionalismo no próximo ano, mas que o presidente Jair Bolsonaro (sem partido) precisará decidir quais medidas serão prioritárias e quais ficarão fora do Orçamento de 2022. Bezerra avisa que falt...