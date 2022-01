Política Bolsonaro tira poder de Guedes em ano eleitoral Ciro Nogueira (PP), da Casa Civil, tem de aprovar mudanças, o que é visto como “filtro político” para garantir emendas ao centrão

A decisão do presidente Jair Bolsonaro (PL) de dar poder à Casa Civil na execução do Orçamento de 2022 é vista dentro do governo como forma de criar um “filtro político” para assegurar o cumprimento de acordos envolvendo distribuição de recursos, inclusive emendas parlamentares.Como revelou o jornal Folha de S.Paulo, a pasta comandada por Ciro Nogueira (PP), cacique do...