Política Bolsonaro troca diretor-geral da PF mais uma vez Substituição surpreendeu auxiliares palacianos e aliados do governo; Márcio Nunes de Oliveira teria sido escolha do ministro da Justiça, Anderson Torres

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou nesta sexta-feira (25) o diretor-geral da Polícia Federal.Em edição extra do Diário Oficial da União, saiu a exoneração de Paulo Gustavo Maiurino e a nomeação de Márcio Nunes de Oliveira.A troca surpreendeu auxiliares palacianos e aliados do governo. Segundo o jornal Folha de S.Paulo, trata-se de uma escolha do m...