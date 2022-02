Política Bolsonaro troca diretor-geral da Polícia Federal mais uma vez Com a mudança, será o quarto diretor-geral que assume a corporação e a quinta nomeação do presidente

O governo do presidente Jair Bolsonaro (PL) trocou nesta sexta-feira (25) o diretor-geral da Polícia Federal Em edição extra do Diário Oficial da União, saiu a exoneração de Paulo Gustavo Maiurino e a nomeação de Márcio Nunes de Oliveira. Nunes era, até então, secretário-executivo do Ministério da Justiça. No Twitter, o ministro da Justiça, Anderson Torres, dis...