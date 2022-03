Política Bolsonaro usa evento em SP para enaltecer Tarcísio

O presidente Jair Bolsonaro (PL) usou evento de concessão de rodovia em São Paulo para enaltecer seu pré-candidato ao governo paulista, o ministro da Infraestrutura Tarcísio de Freitas. “Hoje aqui no Vale do Paraíba, mais uma entrega do Ministério da Infraestrutura, deste meu amigo, capitão Tarcísio de Freitas, um homem mais do que competente, um homem que tem um comp...