Política Bolsonaro vai de moto a Valparaíso de Goiás neste sábado (2) Assessor do presidente postou vídeo nas redes sociais mostrando o presidente de moto em frente a comércios

Presidente Jair Bolsonaro visitou a comunidade de Céu Azul, em Valparaíso, na manhã deste sábado. Em vídeo publicado por um de seus assessores, tenente Mosart Aragão, nas redes sociais, é possível ver Bolsonaro no veículo, enquanto tira o capacete na frente de comércios. As pessoas ficam animadas e tiram fotos do presidente. Ele é acompanhado por outros motociclistas. Ele de...