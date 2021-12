Política Bolsonaro viaja a Santa Catarina para passar o Réveillon na praia Ele deve retornar em 3 de janeiro a Brasília

O presidente Jair Bolsonaro (PL) embarca para Santa Catarina nesta segunda-feira (27) para passar a virada de ano em praia de São Francisco do Sul. Ele deve retornar em 3 de janeiro a Brasília. O presidente já esteve no mesmo município em dezembro de 2020 e no feriado de Carnaval do ano seguinte. Bolsonaro deve ficar hospedado no Forte Marechal Luz, na Praia do For...