Política Bolsonaro volta a acusar fraude na eleição de 2018 Presidente afirmou que teria vencido no 1º turno “se fossem umas eleições limpas”; em ameaça velada ao MST, citou “excludente de ilicitude”

Em ritmo de campanha, o presidente Jair Bolsonaro (PL) voltou a dizer, sem provas, que houve fraude na eleição presidencial de 2018 e prometeu combater o MST por meio da eventual aprovação do excludente de ilicitude.“Era para ter ganho no primeiro turno, se fossem umas eleições limpas no primeiro”, afirmou Bolsonaro, durante discurso em Macapá nesta sexta-feira (14), ...