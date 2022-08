Mais acirrada que a disputa ao Palácio das Esmeraldas, a briga pela única vaga ao Senado em Goiás esquenta e tem burburinhos por conta das investidas de Marconi Perillo sobre a base do governo.

No terceiro episódio do podcast "Bora Votar?", as jornalistas Cileide Alves e Fabiana Pulcineli analisam o cenário para o Senado a partir dos números da pesquisa Ipec/TV Anhanguera e das estratégias dos candidatos. No segundo bloco, tem o panorama da eleição para o governo estadual.

Ao final, a interação com os ouvintes, em questões sobre propaganda na TV e chances de primeiro turno.

Não deixe de ouvir, hein.