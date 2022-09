Chegou o episódio número 7 do Bora Votar?, um podcast especial da CBN Goiânia e do jornal O POPULAR sobre as eleições 2022.

Nele, Cileide Alves e Fabiana Pulcinelo refletem como o anúncio da venda da Celg D pela Enel Brasil cai como uma luva (ou seria como um lâmpada?) no discurso do candidato à reeleição Ronaldo Caiado, crítico da privatização feita em 2017.

Além disso, claro, cabe um olhar para a nova rodada da pesquisa Serpes, a penúltima antes da eleição. E a falta de Caiado ao debate promovida pela CBN em parceria com o POPULAR.

