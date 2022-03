Política Braço direito de Milton Ribeiro, Victor Godoy Veiga é nomeado ministro interino da Educação Ele assume a pasta após as polêmicas envolvendo o repasse de verbas do Ministério aos municípios, que culminou com a saída de Milton Ribeiro

O secretário-executivo do Ministério da Educação durante a gestão do então ministro Milton Ribeiro, Victor Godoy Veiga, assumirá interinamente o comando da pasta. Ele é o quinto nome a ocupar o cargo durante o governo do presidente Jair Bolsonaro (PL). A nomeação foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) desta quarta-feira (30). Godoy Veiga é formado em Eng...