Política Brasil é acionista majoritário e responsável pelo controle da Petrobras, diferente do que diz post Conteúdo tenta associar tal informação ao aumento de preços pagos pelo brasileiro nos postos de combustíveis

É enganoso o post no Facebook segundo o qual a “Petrobras não é mais do Brasil”. O conteúdo, que tem como base uma notícia de 2008 sobre a compra de ações por parte do investidor húngaro-americano George Soros, está fora de contexto e com números desatualizados, sem explicar que a companhia de capital aberto é controlada pelo governo brasileiro, que detém mais de 50% d...