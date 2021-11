Política Brasil vai barrar viajantes de 6 países africanos por causa de nova variante da Covid-19 Medida passará a valer a partir de segunda-feira; ideia é evitar que se espalhe no País uma nova variante, batizada de ômicron

O governo Jair Bolsonaro (sem partido) decidiu nesta sexta-feira (26) proibir a entrada no Brasil de quem esteve, nos últimos 14 dias, em seis países africanos: África do Sul, Botsuana, Suazilândia (Eswatini), Lesoto, Namíbia e Zimbábue. A ideia é evitar que se espalhe no Brasil uma nova variante da Covid-19 potencialmente mais transmissível, a B.1.1.529, batizada de ômi...