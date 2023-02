Política Brecha ‘fura teto’ deve ser ampliada a tribunais Tribunal de Justiça e tribunais de contas do Estado e dos Municípios apresentaram projetos para pegar carona em lei aprovada pelo Executivo a fim de permitir salários acima do teto

Na esteira da lei que criou verbas indenizatórias no governo de Goiás, burlando o teto salarial do funcionalismo público ao custo de R$ 18,4 milhões anualmente, outros órgãos agora buscam o mesmo benefício a seus servidores. É o caso do Tribunal de Justiça (TJ-GO) e dos tribunais de contas do Estado (TCE-GO) e dos Municípios (TCM-GO), que enviaram projetos à Assembleia Le...