Política Câmara adia votação sobre a troca do nome de avenida em Goiânia Sob pressão de empresários, que ameaçam divulgar nomes de vereadores em faixas nas ruas, derrubada do veto de Rogério Cruz a homenagem a Iris Rezende agora é dúvida

A mobilização de empresários, com ameaça de divulgação de lista de vereadores nas redes sociais e em faixas nas ruas, adiou a votação, na Câmara de Goiânia, do veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos) à mudança de nome da Avenida Castelo Branco para homenagear o ex-prefeito Iris Rezende Machado. Antes tida como certa, a derrubada do veto agora é dúvida diante das inve...