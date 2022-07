Política Câmara aprova cota entre comissionados para pessoas com deficiência Proposta que prevê reserva de 3% das vagas no Legislativo e no Executivo goianiense é aprovada em 1ª votação; cargos em gabinetes ficam fora do porcentual

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quarta-feira (6), em primeira votação, o projeto de lei que prevê cota mínima de 3% para pessoas com deficiência entre comissionados no Legislativo e no Executivo goianiense. A proposta é do vereador Willian Veloso (PL). O texto exclui da obrigação porcentual definida os cargos em comissão dos gabinetes parlamentares e lide...