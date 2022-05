Política Câmara aprova em definitivo projeto que dá nome de Iris Rezende a novo viaduto da Perimetral Norte Matéria agora segue para a sanção do prefeito Rogério Cruz (Republicanos); entrega da obra foi adiada para 9 de junho

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta terça-feira (31), em segunda votação, o projeto de lei que batiza o novo viaduto construído na Perimetral Norte com a Avenida Goiás com o nome do ex-governador de Goiás Iris Rezende, que também foi prefeito da capital. A proposta foi aprovada no mesmo dia em que estava prevista a inauguração da obra, mas a entrega atrasou. Homenageado, Iris morreu e...