Política Câmara aprova projeto que incentiva apoio de empresas na construção e manutenção de ciclovias Programa Abrace uma Ciclovia oferece publicidade em espaços públicos como contrapartida às empresas interessadas

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, nesta quinta-feira (26), o projeto que prevê a criação do Programa Abrace uma Ciclovia. A proposta do vereador Romário Policarpo (Patriota), presidente do Legislativo, tem a intenção de incentivar empresas privadas a construir ou manter ciclovias pela cidade, para promover o uso de bicicletas pelo goianiense, em troca de publicidade n...