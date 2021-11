Política Câmara conclui PEC dos Precatórios, que viabiliza Auxílio Brasil de R$ 400; texto vai ao Senado Pela proposta, cerca de R$ 90 bilhões devem ser liberados para despesas no próximo ano

Em uma vitória do governo Jair Bolsonaro e de Arthur Lira (PP-AL), o plenário da Câmara dos Deputados concluiu na noite desta terça-feira (9) a votação da PEC (proposta de emenda à Constituição) dos Precatórios, proposta que dá calote em dívidas judiciais da União. A medida é prioridade do Executivo para garantir o pagamento do Auxílio Brasil...