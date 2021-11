Política Câmara de Goiânia aprova nome de Iris Rezende para o Parque Mutirama Matéria segue para sanção ou veto do prefeito da capital

Foi aprovado por unanimidade pelo plenário da Câmara dos Vereadores de Goiânia, nesta terça-feira (23), o projeto de lei que inclui Iris Rezende no nome do Parque Mutirama. A matéria, de autoria do vereador Romário Policarpo (Patriotas), agora segue para sanção ou veto do prefeito Rogério Cruz (Republicanos). O Parque Mutirama foi inaugurado em 1969 durante a prim...