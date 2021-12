Política Câmara de Goiânia aprova projeto de Iris Rezende que homenageia Paulo Garcia Paulo Garcia era vice-prefeito na gestão de Iris Rezende, assumiu o Executivo municipal em abril de 2010 e foi reeleito em 2012

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em segunda votação, nesta quarta-feira (15), o projeto 186/2020, de autoria do ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia, Iris Rezende, que dá o nome do ex-prefeito Paulo Garcia à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) na Chácara do Governador. O texto vai agora à sanção. Paulo Garcia era vice na gestão de Iris Rezende, assumi...