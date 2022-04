Política Câmara de Goiânia aprova projetos de reposição salarial de servidores Matérias de data-base e piso dos professores foram aprovadas em primeira votação e seguem para Comissão

A Câmara de Goiânia aprovou nesta terça-feira (26), em primeira votação, os projetos de lei de data-base dos servidores e de atualização do piso salarial de professores. As matérias seguem agora para a Comissão do Trabalho e Servidores Públicos e retornarão para votação em último turno no plenário. A atualização de 9,32% considera a data-base de 2020 e 2021. Já o p...