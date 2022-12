Política Câmara de Goiânia e Alego legislam em causa própria Casas frearam atividades durante as eleições e investiram em matérias relacionadas a seus benefícios, de servidores e ideológicas

Desgaste para garantir aprovação de matérias com interesses próprios e do governo, benefícios para servidores e a criação de cargos em outros Poderes e órgãos independentes estão entre ações que marcaram a atuação da Assembleia Legislativa de Goiás (Alego) e da Câmara de Goiânia em 2022. Em ano eleitoral, as duas Casas frearam a atividade em plenário no segundo semestr...