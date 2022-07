Política Câmara de Goiânia irá gastar R$ 635 mil para reformar auditório

A Câmara Municipal de Goiânia contratou, por R$ 635 mil, uma empresa para fazer a reforma do auditório Jaime Câmara, que fica na Casa, mas está desativado há cerca de dois anos por problemas de infiltração.A empresa Mix Serviços e Reformas LTDA foi a contratada por meio de pregão eletrônico. O serviço, segundo o contrato, inclui todas as adequações necessárias no audit...