Política Câmara de Goiânia paga por viagens para eventos evangélicos Vereadores e servidores também receberam por idas a Brasília ‘para buscar recursos junto ao Congresso’ e ‘obtenção de verba federal’ sem comprovação de agenda; diárias em 2022 somam R$ 41 mil

Com gastos totais de R$ 41 mil de diárias no ano de 2022, a Câmara de Goiânia patrocinou viagens de vereadores e servidores para participar de eventos evangélicos. Nos últimos cinco anos, não havia sido registrada autorização para despesas com esse tipo de atividade. Os dados oficiais também apontam viagens com objetivo de “buscar recursos junto ao Congresso” ou “ob...