O presidente da Câmara Municipal de Goiânia, Romário Policarpo (Patriota), suspendeu a sessão ordinária desta terça-feira (9) e decretou luto oficial de três dias pela morte de Iris Rezende (MDB), ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia.

O emedebista faleceu na madrugada desta terça-feira (9), depois de três meses e três dias internado com complicações de um Acidente Vascular Cerebral Hemorrágico (AVCH), sofrido no dia 6 de agosto.

Iris foi internado no Hospital Neurológico de Goiânia, onde passou por cirurgia e, em 31 de agosto, foi transferido para o Hospital Vila Nova Star, em São Paulo, onde viveu seus últimos dias.

O estado de saúde de Iris piorou no sábado (6), quando voltou a ser sedado e entubado. Ele acabou não resistindo.

Seu velório será realizado na tarde desta terça, no Palácio das Esmeraldas. O sepultamento está marcado para as 17h, no cemitério Santana, em Goiânia.

