Política Câmara de Silvânia cassa mandato de prefeito Geraldo Luiz Santana (PP) é acusado de fraude em licitação; defesa afirma que decisão será questionada no Judiciário

A Câmara Municipal de Silvânia cassou o mandato do prefeito Geraldo Luiz Santana (PP) por causa de suposta fraude em licitação relacionada a ações de infraestrutura no município. A decisão foi tomada por unanimidade nesta segunda-feira (16). De acordo com o presidente da Casa, Fábio André da Silva (PSC), o contrato foi apurado em Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) ...