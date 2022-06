Política Câmara Municipal de Goiânia aprova projetos de reestruturação de cargos Com as três matérias, procuradores da Casa podem ter salários dobrados; texto que dispõe sobre a estrutura administrativa prevê verba de gabinete de R$ 95,6 mil, devido à atualização da data-base

A Câmara Municipal de Goiânia aprovou, em primeira votação, os três projetos que reestruturam os cargos da Casa, criam o estatuto do servidor e estabelecem a estrutura administrativa do legislativo. O vereador Lucas Kitão (PSD) foi o único a votar contra a terceira proposta, durante a sessão desta terça-feira (28). Embora não estivessem na pauta, as propostas foram ...