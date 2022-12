Política Câmara rejeita o projeto sobre estandes de tiros, em Goiânia Projeto de Lei recebeu 24 votos contrários e 2 favoráveis à aprovação

Foi rejeitado em sessão plenária desta quarta-feira (30), o Projeto de Lei (PL) 0346/2022, que trata do licenciamento e da regularização de estandes de tiro em Goiânia. De autoria do vereador Clécio Alves (Republicanos), o PL recebeu 24 votos contra e 2 votos a favor da aprovação. Veja como votaram os vereadores presentes: A favor: Luciula do Recanto e Mauro Ru...