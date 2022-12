O governador Ronaldo Caiado (UB) acionou o Supremo Tribunal Federal (STF) pedindo a suspensão imediata do reajuste de tarifas do transporte interestadual semiurbano de passageiros da Região Integrada de Desenvolvimento do Distrito Federal e Entorno (RIDE). O aumento, de até 26%, foi oficializado pela Secretaria de Mobilidade do Distrito Federal (Semob) na última sexta-feira (02) e passou a valer nesta segunda (5).

De acordo com o Governo de Goiás, 175 mil passageiros usam essas linhas diariamente. A Semob destacou que realizou estudos técnicos para o reajuste e que ele se faz necessário para “evitar o colapso do transporte do Entorno”. As passagens estavam há 21 meses sem aumento.

“O sistema é bancado somente pelos valores pagos pelos usuários, e as tarifas estão há quase dois anos sem reajustes. Nesse período, o custo operacional aumentou, conforme demonstram as planilhas de despesas das operadoras (diesel, pneus, peças, manutenção, despesas com pessoal etc.). Desde dezembro de 2020, o preço do combustível aumentou mais de 85%, por exemplo”, informou a pasta através de um comunicado em seu site oficial.

Caiado disse, através de um comunicado nas redes sociais, que o aumento foi feito sem consultar o Governo de Goiás. A gestão goiana também questiona no STF a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT) por conceder a regulamentação do transporte interestadual daquela região ao Governo do Distrito Federal (GDF). A proposta ideal seria, então, um diálogo entre a União e os governos de Goiás e do Distrito Federal (DF), bem como com as prefeituras, para que pudessem definir o percentual de subsídio de cada ente para reduzir o valor da passagem ao cidadão.

Prefeitos do Entorno afirmam que foram pegos de surpresa com o reajuste

Os prefeitos da Região do Entorno do Distrito Federal (DF) se reuniram na manhã desta segunda-feira (5) para discutir sobre o reajuste (veja o vídeo abaixo). Foi decidido que cada município entrará com ações individuais, além de sustentar a ação do Governo de Goiás para suspender o aumento junto ao STF. O presidente da Associação dos Municípios Adjacentes a Brasília (Amab) e prefeito de Valaparaíso de Goiás, Pábio Mossoró disse que “foram pegos de surpresa com o reajuste”.

Mossoró reforçou a satisfação com o governo do DF e disse que a associação chegou a pedir para a ANTT e ao GDF para participar das discussões sobre o aumento das tarifas dos transportes coletivos da região.