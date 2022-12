Política Caiado aguarda projetos de Lula para definir área social em Goiás Metade das dez principais promessas de campanha do governador para o setor ficarão à espera da definição dos programas federais; habitação terá primeiras ações em janeiro

De dez principais promessas de campanha do governador Ronaldo Caiado (UB) para a área social, que ele aponta como prioritária do segundo governo, a metade ficará de stand by, à espera das definições do governo federal. Sob argumento de que não quer programas conflitantes, mas complementares, a gestão estadual vai aguardar a formatação dos projetos do presidente eleito ...