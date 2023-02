O governador Ronaldo Caiado (UB) deve anunciar, nesta segunda-feira (6), os novos nomes da cúpula da Secretaria de Estado da Segurança Pública (SSP). A solenidade está marcada para às 9h30, no Salão Dona Gercina Borges, no Palácio das Esmeraldas, em Goiânia.

Na última sexta-feira (3), foram nomeadas 11 pessoas para os cargos relacionados à pasta. Houve mudança desde a Comunicação, até cargo de delegado-geral da Polícia Civil.

Em entrevista ao O POPULAR, o novo delegado-geral da Polícia Civil de Goiás, André Gustavo Corteze Ganga afirmou que quer levar mais operacionalidade à Polícia Civil. "Recebi com felicidade essa notícia. Vamos trazer mais operacionalidade à Polícia Civil, o que os policiais estavam almejando há algum tempo, tanto que já participei de três listas tríplices. Agora poderemos atender os anseios dos policiais", afirmou André, que toma assume o cargo após Alexandre Lourenço pedir demissão "por motivos pessoais".

Reunião com o comandante do Exército Brasileiro

Ainda na segunda-feira (6), o governador Ronaldo Caiado deve se reunir com o comandante do Exército Brasileiro, general Tomás Paiva para tratar sobre obras em cooperação com o Exército.

O presidente da Agência Goiana de Infraestrutura e Transportes (Goinfra), Lucas Vissotto, e o presidente da Agência Goiana de Habitação (Agehab), Pedro Sales farão parte da comitiva de Caiado. A reunião acontece no Quartel-General do Exército, Forte Caxias, em Brasília (DF).



Confira as nomeações da última sexta:

- Superintendente de Polícia Técnico-Científica, DAS-4, RICARDO MATOS DA SILVA;

- Superintendente de Ações e Operações Integradas, DAS-4, EVENIR DA SILVA FRANCO JÚNIOR;

- Gerente de Operações Integradas, DAI-1, LUIZ PAULO VIDE;

- Gerente de Contrainteligência Estratégica, DAI-1, NINIVI MARIA GONTIJO DE SIQUEIRA PEREIRA;

- Chefe de Comunicação Setorial, DAS-6, LUIZ MAGNO SILVA LEÃO;

- Subcomandante- -Geral, DAS-3, CLIVES PEREIRA SANCHES;

- Chefe de Estado-Maior Estratégico, DAS-3, DURVALINO CÂMARA DOS SANTOS JÚNIOR;

- Delegado-Geral, DAS-2, ANDRÉ GUSTAVO CORTEZE GANGA;

- Delegado-Geral Adjunto, DAS-3, MURILO POLATI RECHINELLI;

- Superintendente de Polícia Judiciária, DAS-4, MARCELO AIRES MEDEIROS;

- Subcomandante- -Geral, DAS-3, PABLO LAMARO FRAZÃO.



