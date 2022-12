O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) apresenta "evolução satisfatória" e já caminha pelo quarto após cirurgia no coração, realizada na última quinta-feira (8). Caiado está internado no hospital Vila Nova Star, em São Paulo, e o boletim médico foi divulgado na tarde deste sábado (10).

O hospital também informou que, apesar de passar bem, o governador ainda não tem previsão de alta. O chefe do executivo está acompanhado da primeira-dama, Gracinha Caiado, das duas filhas mais novas, Marcela e Maria, e do irmão, Roberto, que, assim como Caiado, é médico.

Cirurgia

Caiado chegou a ser internado em uma Unidade de Terapia Intensiva (UTI), mas passou para um quarto do hospital na noite de quinta-feira (8). Segundo especialistas, após a cirurgia, é comum que o paciente leve cerca de um mês para retornar às suas atividades, ainda com restrições para carregar peso. O tempo previsto de recuperação no hospital costuma ser de sete a 10 dias.

O cardiologista Diogo Pereira Santos Sampaio explica que a revascularização do miocárdio é recomendada em casos em que há obstrução em várias artérias ou os entupimentos são considerados pela equipe médica como mais significativos. O procedimento também é indicado, diz o médico, quando já existe algum prejuízo maior ao coração ou quando o paciente já tem alguma doença associada.

Time

A cardiologista e intensivista Ludhmila Hajjar é a coordenadora da equipe médica responsável por acompanhar Caiado. Também estão no grupo o cirurgião cardiovascular Fábio Jatene, o diretor clínico Paulo Hoff e o diretor-geral Pedro Loretti. Ludhmila é amiga de Caiado e também acompanhou o procedimento no coração ao qual o governador foi submetido em 2019.

Ludhmila foi convidada a participar da equipe de transição de Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e é cotada para o Ministério da Saúde. Em 2021, ela foi convidada por Jair Bolsonaro (PL) para comandar a pasta, mas recusou o convite por não concordar com posicionamentos do presidente em relação à pandemia.

