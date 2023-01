Política Caiado ataca gestões anteriores em discurso de posse para o 2º mandato Governador citou lista de dificuldades encontradas no início de seu mandato; solenidade foi realizada com o chefe do Executivo em São Paulo, onde se recupera de cirurgia

ATUALIZADA às 00:06 Discurso reciclado com ataques às gestões do PSDB, ações realizadas nos últimos quatro anos, relacionamento com o Legislativo e pouco tempo dedicado a detalhar os próximos passos do governo estadual marcaram o discurso de quase uma hora e meia de Ronaldo Caiado (UB), em sua posse para o segundo mandato, neste domingo (1º). O chefe do Executivo ...