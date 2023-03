Política Caiado avança diálogo e cede espaços a aliados Derrotados na disputa ao Senado, Delegado Waldir (UB) e Alexandre Baldy (PP) ocuparão Detran e Agehab, respectivamente; MDB conquista nova secretaria

O governador Ronaldo Caiado (UB) voltou a articular a abertura de espaço para aliados em sua gestão, com o ex-deputado federal Delegado Waldir (UB) no comando do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO) e o presidente do PP em Goiás, Alexandre Baldy (PP), na presidência da Agência Goiana de Habitação (Agehab). As reuniões com os aliados ocorreram nesta quarta-fe...