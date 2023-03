Política Caiado convida Delegado Waldir para assumir Detran-GO Ex-deputado federal é filiado ao partido do governador e foi candidato ao Senado em 2022

Atualizada às 14h51 O ex-deputado federal Delegado Waldir (UB) deve assumir o comando do Departamento Estadual de Trânsito de Goiás (Detran-GO). O governador Ronaldo Caiado (UB) se reuniu com o correligionário na manhã desta quarta-feira (1º). Nos bastidores, há informação de que o presidente estadual do PP, Alexandre Baldy, assumirá a Agência Goiana de Habi...