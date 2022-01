Política Caiado convida Gean Carvalho para a Secom Tio de Daniel Vilela, jornalista é dono do instituto de pesquisa Fortiori e da agência Desigual, que venceu licitação para publicidade do Detran-GO e foi contratada no ano passado pela Assembleia

O jornalista e pesquisador Gean Carvalho, tio do presidente estadual do MDB, Daniel Vilela, foi convidado pelo governador Ronaldo Caiado (DEM) para assumir a Secretaria de Comunicação (Secom) do Estado. Na última segunda-feira (24), o jornalista Tony Carlo foi exonerado da pasta e substituído interinamente pelo secretário geral da Governadoria, Adriano da Rocha Lima....