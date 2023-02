O governador Ronaldo Caiado (União Brasil) decretou, no início da noite desta terça-feira (21), luto oficial de três dias em decorrência da morte da ex-deputada federal e ex-primeira dama de Goiás, Iris de Araújo Rezende Machado. Dona Iris faleceu nesta tarde, em Goiânia, após não resistir às complicações de um procedimento cirúrgico no pulmão.

O corpo de Dona Iris será velado no Paço Municipal de Goiânia, localizado no Park Lozandes, na manhã da próxima quarta-feira (22). O velório está previsto para começar às 7h. Já o sepultamento será no cemitério Santana, ao lado de seu marido, o ex-governador de Goiás e ex-prefeito de Goiânia Iris Rezende. O enterro está previsto para às 17h.

O governador Ronaldo Caiado lamentou a morte da ex-deputada, senadora e primeira-dama Iris Rezende de Araújo, de 79 anos. Caiado lembrou ter sido colega de Dona Iris na Câmara Federal e destacou que ela exerceu “seus mandatos com coragem e altivez”. Para o governador, a ex-primeira-dama de Goiânia “sempre uma voz em defesa do povo goiano".

Iris de Araújo Rezende Machado, conhecida como Dona Iris, nasceu em 7 de maio de 1943, em Três Lagoas, Mato Grosso do Sul, e faleceu nesta terça-feira (21). A ex-primeira dama foi submetida a uma cirurgia no pulmão, no último domingo (19), no Hospital Israelita Albert Einstein, em Goiânia, e não resistiu às complicações.

Formada em artes plásticas pela Universidade Federal de Goiás (UFG), Iris se casou com o político de mesmo nome, Iris Rezende, em 1964. O casal deixou três filhos: Cristiano, Ana Paula e Adriana. Apesar de sul-mato-grossense, ela viveu a maior parte de sua vida em Goiás e recebeu o título de honorífico de cidadã goiana em 1989.

Como primeira-dama, Dona Iris esteve ao lado de seu marido, Iris Rezende, em três mandatos como prefeito de Goiânia e dois como governador. A ex-deputada federal Iris de Araújo Rezende Machado morreu um ano e três meses após o marido.

O Hospital Israelita Albert Einstein também confirmou a morte da ex-deputada por nota oficial às 15h25.