O governo de Goiás colocou as forças policiais à disposição do governo federal para ajudar a conter os atos golpistas, que depredaram as sedes dos Três Poderes em Brasília neste domingo (8).

Em nota, o governador Ronaldo Caiado (UB) diz que determinou à Secretaria de Segurança Pública (SSP-GO) que "realize o reforço do policiamento nas rodovias estaduais que dão acesso ao Distrito Federal e coloque em alerta as tropas da Polícia Militar do Estado de Goiás, da região do Entorno do DF."

O ministro da Secretaria de Relações Institucionais (SRI), Alexandre Padilha, disse à Globonews que está contando com a ajuda de Goiás e outros estados. Em entrevista coletiva, ele também agradeceu Caiado por ter determinado o bloqueio nas estradas. Segundo ele, 40 ônibus foram apreendidos em todo o país e 200 pessoas, presas.

O goiano Olavo Noleto, que é secretário-executivo da SRI, contou ao POPULAR que a deputada federal eleita Adriana Accorsi (PT) foi quem passou o contato de Caiado para os ministros.

"O ministro Padilha, ao lado do ministro Flávio Dino, ligou para o governador, que se colocou à disposição com apoio e, se precisar, com efetivo da Polícia Militar para compor um novo efetivo de Força Nacional de Segurança", disse.

Noleto prevê que ainda neste domingo (8) pode sair uma portaria instituindo a chamada de vários estados para compor essa força nacional composta por entes federativos.

Caiado, no Twitter, chamou os atos deste domingo de "tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas". Para o governador, trata-se de algo "absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos."

O que aconteceu hoje em Brasília é a tentativa da barbárie se sobrepor às nossas instituições democráticas. Algo absolutamente inadmissível, inaceitável e condenável sob todos os aspectos. — Ronaldo Caiado (@ronaldocaiado) January 8, 2023

O governador lembrou que já perdeu eleições e nunca aventou a possibilidade de questionar o resultado. "Não existe a mínima justificativa para estes atos antidemocráticos. Não podem ser considerados patriotas aqueles que atentam contra o estado democrático de direito e se voltam contra a sua própria nação", escreveu.

Autoridades, entidades e políticos de Goiás repudiaram os atos deste domingo. O vice-governador Daniel Vilela (MDB) chamou os integrantes do movimento de criminosos. "As medidas contra esses atos têm de ser duras e devem alcançar não só quem estava lá, mas também aqueles que organizam e estimulam atos antidemocráticos", disse nas redes sociais.

Entre os deputados federais eleitos por Goiás, a posição foi também contrária aos atos de vandalismo. Entre eles, José Nelto (PP), Adriana Accorsi (PT), Rubens Otoni (PT), Marussa Boldrin (MDB) e Flávia Morais (PDT), que publicaram os repúdios nas redes sociais.

Gustavo Gayer (PL), por exemplo, que é apoiador de Jair Bolsonaro (PL), disse que é a favor de manifestações pacíficas. "Acredito que essa manifestação de hoje está dando mais munição para que eles possam usar toda a força do estado contra o povo", publicou.

Silvye Alves (UB), ao POPULAR, chamou os atos de "lástima que se resumiu em vandalismo, destruição do patrimônio público e total desrespeito da democracia."

Zacharias Calil (UB) disse que acompanha a posição de seu partido. "Acho que as manifestações tem que ser ordenadas e pacíficas, mas o que eu vi foi um verdadeiro ato de vandalismo", afirmou. Ele diz aguardar as medidas a serem tomadas pelo Congresso Nacional e lamenta que o espaço possa ficar inutilizável por alguns dias.

Leia também:

- Caiado mobilizou bloqueios nas estradas após atos terroristas no DF, diz ministro

- Lula decreta intervenção federal na Segurança do DF

- Veja fotos e vídeos de atos golpistas em Brasília

O senador Vanderlan Cardoso (PSD) disse: "Presenciamos atos criminosos que não podem ser aceitos, principalmente por nós que ostentamos com orgulho a camisa e a bandeira do Brasil."

Entidades

As instituições de Goiás também repudiaram os atos. O Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO) e o Ministério Público de Goiás (MP-GO) defenderam a punição .

A Associação Goiana do Ministério Público (AGMP) reforçou a posição da associação nacional. "Para que o Brasil encontre a paz e a união, é preciso que as manifestações violentas contra a democracia sejam reprimidas e punidas."

A Associação dos Magistrados do Estado de Goiás (Asmego) também repudiou. "O Poder Judiciário será sempre o guardião da democracia, e jamais se furtará a empreender esforços necessários para resguardá-la", diz nota.