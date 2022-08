Política Caiado deve ficar com a metade do tempo de TV na propaganda eleitoral Espaço é mais que o dobro do segundo colocado na divisão, Wolmir Amado (PT); os blocos de 10 minutos dos candidatos ao governo vão ao ar às segundas, quartas e sextas, a partir do dia 26

Em coligação com cinco dos dez maiores partidos do País em bancada na Câmara dos Deputados, o governador Ronaldo Caiado (UB) terá metade do tempo da propaganda eleitoral no rádio e na televisão. O espaço é mais que o dobro do que terá o segundo colocado na divisão: o candidato do PT, ex-reitor da Pontifícia Universidade Católica (PUC Goiás) Wolmir Amado, contará com pou...