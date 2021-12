Política Caiado diz que Bolsonaro pode estar mal assessorado, após falas do presidente sobre o RRF Em entrevista ao POPULAR, o governador rebateu falas do presidente e do deputado federal Vitor Hugo (PSL)

Depois que o presidente Jair Bolsonaro (PL) tentou conectar, em live na quinta-feira (16), a entrada de Goiás no Regime de Recuperação Fiscal (RRF) com as medidas restritivas tomadas durante a pandemia da Covid-19, o governador Ronaldo Caiado (DEM) rebateu: "Acredito que o presidente possa estar mal assessorado". O democrata dá entrevista ao POPULAR, na manhã desta sext...