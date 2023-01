O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), afirmou, nesta sexta-feira (27), que sua expectativa em relação ao diálogo com o governo federal é de que estados e municípios tenha novamente “condição de sobrevivência” financeira. A declaração foi feita por Caiado em sua chegada ao Palácio do Planalto, em Brasília, onde participa de reunião dos governadores com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Questionado se percebe disposição em Lula para dialogar sobre a questão econômica, Caiado afirmou que é preciso, primeiro, ouvir o que o governo federal tem a dizer. “É um clamor que tem de todos os estados”, declarou. Caiado também argumentou que Goiás está perdendo 39,2% da arrecadação.

A questão econômica foi preocupação citada por todos os governadores que atenderam à imprensa na chegada à reunião, como Eduardo Leite (PSDB), do Rio Grande do Sul, e Renato Casagrande (PSB), do Espírito Santo.

Cada governador apresentará nesta reunião três temas prioritários em seus estados. A expectativa é de que os projetos recebam apoio financeiro do governo federal.

No caso de Goiás, como revelou o POPULAR, os temas são: a construção de Hospital do Câncer em Goiânia, o modelo para o transporte coletivo na região do Entorno do Distrito Federal (com BRT entre as cidades de Luziânia e Santa Maria) e a ampliação de um projeto de fruticultura no Nordeste de Goiás.

Em entrevista coletiva nesta sexta, a governadora em exercício do DF, Celina Leão (PP), disse que o transporte no Entorno também está na lista de prioridades de seu governo, em decisão alinhada com Goiás.

