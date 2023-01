Política Caiado diz que postura de Bolsonaro influenciou atos terroristas em Brasília Sem citar nominalmente o ex-presidente da República, governador classificou as ações extremistas como resultado do não reconhecimento claro do resultado das eleições deste ano

O governador de Goiás, Ronaldo Caiado (UB), fez a defesa do agronegócio, condenou os atos golpistas e, sem citar diretamente o ex-presidente da República Jair Bolsonaro (PL), classificou as ações extremistas como resultado do não reconhecimento claro do resultado das eleições deste ano. A declaração foi feita nesta terça-feira (10), em entrevista à Rádio Bandeirantes. ...